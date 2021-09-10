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Вернидуб: «Почему на Петракова вешают больше грехов, а Шевченко – царь и бог?»

Главный тренер «Шерифа» поделился мнением о тренерских перестановках у руля сборной Украины
Футбол Сборная Украины
16:04
Вернидуб: «Почему на Петракова вешают больше грехов, а Шевченко – царь и бог?»
Юрий Венидуб / Фото: ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб в интервью Youtube-каналу «Трендець» прокомментировал изменения тренерского штаба сборной Украины:

Я очень уважаю Шевченко. Но делать это публично (о пресс-конференции Шевченко – XSPORT). Вы должны были сесть с тем же Павелко и все разложить по полочкам. И не выносить эту грязь, зачем?

Мне кажется, что просто деньги не поделили.

Поэтому я всегда и говорю, что я не хочу получать деньги, я хочу их зарабатывать. Пусть они небольшие, не такие, как они зарабатывают, но мне этого достаточно.

К вам никто не обращался по поводу сборной?

Нет, никто не обращался. Я очень рад и счастлив, что сборную возглавил Саша Петраков.

Вы его знаете?

Мы с ним общаемся. Он меня по телефону поздравил с выходом в групповой этап ЛЧ, я его – после Франции. Нормальные взаимоотношения. Искренний и честный человек. Такого, как он, – нет.

Все говорят, что сборная еще не его команда. Как не его? Сменить схему не так просто, даже с теми же футболистами, а он это сделал за неделю. У него не было времени, как у Шевченко.

Шевченко мог договориться, чтобы сместили весь чемпионат. У Петракова нет таких полномочий. Никто не слушал тренеров клубов, потому что это нужно было для сборной.

А сейчас Петраков пришел, и мало того, что за неделю до игры назначили, так и травм куча. Почему на этого человека вешают больше грехов, а там – бог и царь? Так не бывает. Все люди разные.

Он же приходил как исполняющий обязанности. Все понимали, что с Ребровом общаются.

Это вообще карусель, канитель, такой бред, честно. Зачем это было вообще выносить перед такой игрой с Францией? Это невозможно было сделать сразу? После того, как сразу не подписал? Это невозможно было сделать после игры? Сейчас сыграют против Чехии (интервью записывалось перед товарищеской игрой Украины с Чехией – XSPORT) – пишите, что хотите. 

Ты бы не подумал, что это, во-первых, все делается специально? Зачем?

Напомним, что контрольный матч Украины с Чехией завершился со счетом 1:1 – дебютным голом отметился Виктор Корниенко.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Юрий Вернидуб Александр Петраков Андрей Шевченко сборная Украины (футбол)

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