Вернидуб: «Почему на Петракова вешают больше грехов, а Шевченко – царь и бог?»

Юрий Венидуб / Фото: ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб в интервью Youtube-каналу «Трендець» прокомментировал изменения тренерского штаба сборной Украины:



Мне кажется, что просто деньги не поделили.

К вам никто не обращался по поводу сборной?

Вы его знаете?

Все говорят, что сборная еще не его команда. Как не его? Сменить схему не так просто, даже с теми же футболистами, а он это сделал за неделю. У него не было времени, как у Шевченко.

Шевченко мог договориться, чтобы сместили весь чемпионат. У Петракова нет таких полномочий. Никто не слушал тренеров клубов, потому что это нужно было для сборной.

А сейчас Петраков пришел, и мало того, что за неделю до игры назначили, так и травм куча. Почему на этого человека вешают больше грехов, а там – бог и царь? Так не бывает. Все люди разные.