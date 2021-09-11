Вернидуб: «Почему на Петракова вешают больше грехов, а Шевченко – царь и бог?»
Вернидуб признался, что не прочь возглавить сборную Украины
Тренер уверен, что многие хотели бы стать на этот пост
07:40
Юрий Вернидуб / фото - Eurosport
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб раскрыл, хотел бы ли он тренировать сборную Украины:
«Думаю, у каждого тренера есть такие желания и цели.
Но пока у меня одна мечта – «Шериф». Я работаю в этом клубе. Я с ним добился того, о чем мечтал всю жизнь, будучи футболистом и тренером – играть в Лиге чемпионов. Я счастливый человек».
Специалист впервые в истории вывел молдавский клуб в главный европейский турнир. На групповом этапе его команда встретится с «Реалом», «Интером» и донецким «Шахтером».
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