Вернидуб признался, что не прочь возглавить сборную Украины

Тренер уверен, что многие хотели бы стать на этот пост

Юрий Вернидуб / фото - Eurosport

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб раскрыл, хотел бы ли он тренировать сборную Украины:

«Думаю, у каждого тренера есть такие желания и цели. Но пока у меня одна мечта – «Шериф». Я работаю в этом клубе. Я с ним добился того, о чем мечтал всю жизнь, будучи футболистом и тренером – играть в Лиге чемпионов. Я счастливый человек».

Специалист впервые в истории вывел молдавский клуб в главный европейский турнир. На групповом этапе его команда встретится с «Реалом», «Интером» и донецким «Шахтером».

Напомним, ранее Вернидуб рассказал, почему выбрал «Шериф».