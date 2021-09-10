Вернидуб рассказал, почему выбрал «Шериф»

Юрий Вернидуб / Фото: ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб ответил на вопрос, почему возглавил команду из Молдовы.

— Я хотел работать. Делать большой перерыв не хотелось, таких особых предложений не было. Это появилось в прошлом году, в конце ноября или начале декабря.

Я знал, что команда всегда становится чемпионом. Знал, что постоянный участник квалификации Лиги чемпионов, правда с первого раунда. Были года, когда они выходили в группу Лигу Европы, поэтому интересно было.

— Месяц сомневались?

— Месяц думал, конечно. И «Шериф» тоже думал после этой встречи, потом набрали, сказали, что они в принципе готовы к конкретному разговору. Я ответил – не вопрос, давайте общаться.

— У вас спрашивали про «Шериф», вы отвечали, что нет интереса. Про вас даже мем сделали на эту тему.

— Я же не буду наперед говорить. Я не знаю, откуда вы это узнаете. Сразу начинаются вопросы. У меня на тот момент шел только диалог, говорить наперед я не люблю.

Когда уже закончилось все, подписал контракт, я подтвердил. Все по-честному,