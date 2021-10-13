Вернидуб: «В Тирасполе нет никаких проблем, в Украине – чуть по другому»

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб в интервью «Первому Приднестровскому» сравнил жизнь в так называемой «Приднестровской молдавской республике» и Украине.

К сожалению, в Украине чуть по-другому, вы же видите. Сравнивать сложно. Мне бы хотелось, чтобы и в Украине было так спокойно. Каждый день ранения, погибшие. Зачем это? Здесь такого нет. Надо жить и наслаждаться. Сложно сказать, с чем это связано. Политика – это не мое.