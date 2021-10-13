Вернидуб: «Меня хочет «Барселона»? Шутки – нормальное явление. Я в это не верю»
Вернидуб: «В Тирасполе нет никаких проблем, в Украине – чуть по другому»
Отечественный специалист хочет, чтобы на родине было так же спокойно, как в непризнанной республике
17:27
Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шериф
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб в интервью «Первому Приднестровскому» сравнил жизнь в так называемой «Приднестровской молдавской республике» и Украине.
Я думаю, что это наши выступления в Лиге чемпионов – общий успех Тирасполя и Кишинева. Не хочу говорить о политике, но я вижу, как люди живут в Тирасполе. Нет никаких проблем. Все тихо и спокойно, все с уважением относятся что здесь, что там.
К сожалению, в Украине чуть по-другому, вы же видите. Сравнивать сложно. Мне бы хотелось, чтобы и в Украине было так спокойно. Каждый день ранения, погибшие. Зачем это? Здесь такого нет. Надо жить и наслаждаться. Сложно сказать, с чем это связано. Политика – это не мое.
Ранее Вернидуб рассказал, как отказал российскому клубу, который предлагал ему работу.
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