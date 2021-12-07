Вернидуб: «Я расстроен, что «Динамо», «Шахтер» и «Заря» так выступили в еврокубках в этом году»

Юрий Вернидуб / Фото: Twitter

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о выступлении украинских команд в еврокубках в этом сезоне в преддверии матча с «Шахтером» в 6-м туре Лиги чемпионов.

Думаю, они выйдут собранные, они захотят тоже доказать, что они – «Шахтер» Донецк – клуб, который представляет Украину. Они достаточно мало набрали очков в копилку, что меня тоже очень не радует.

Я очень расстроен, что «Динамо», что «Шахтер», что «Заря» очень мало в этом году взяли очков. И вы же знаете, что в следующем году уже будет без выхода команды напрямую в группу, а будут сражаться за то, чтобы туда попасть – точно так же, как и мы. Только мы с первого раунда, допустим, они будут с третьего, по-моему, и с плей-офф, поэтому я думаю, что будет очень нелегкая игра».