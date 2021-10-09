Как мы добывали первую победу в отборе на ЧМ-2022. Обзор матча Финляндия – Украина
Вернули себе второе место, но главные битвы – впереди. Ситуация в группе Украины после победы над Финляндией
Команда Петракова набрала 8 очков
9 октября 22:03
Фото: УАФ
Сборная Украины добыла первую победу в матче отбора на ЧМ-2022 – переиграла Финляндию (2:1) на выезде.
Ситуация в группе для команды Александра Петракова выглядит следующим образом:
Украине осталось провести два матча в отборе на ЧМ-2022. Оба – против Боснии и Герцеговины, дома и на выезде. Ближайший матч состоится уже во вторник, 12-го октября, во Львове.
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