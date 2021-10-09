Вернули себе второе место, но главные битвы – впереди. Ситуация в группе Украины после победы над Финляндией

Команда Петракова набрала 8 очков

Фото: УАФ

Сборная Украины добыла первую победу в матче отбора на ЧМ-2022 – переиграла Финляндию (2:1) на выезде.

Ситуация в группе для команды Александра Петракова выглядит следующим образом:

Украине осталось провести два матча в отборе на ЧМ-2022. Оба – против Боснии и Герцеговины, дома и на выезде. Ближайший матч состоится уже во вторник, 12-го октября, во Львове.

Обзор матча Финляндия – Украина (1:2).