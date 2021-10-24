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«Вест Хэм» без Ярмоленко одолел «Тоттенхэм» в лондонском дерби

Победным стал гол Антонио
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:51
«Вест Хэм» без Ярмоленко одолел «Тоттенхэм» в лондонском дерби
Фото - Вест Хэм Юнайтед

В девятом туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на своем поле переиграл «Тоттенхэм».

До перерыва команды показывали примерно равную игру. Но, несмотря на обилие моментов, первый тайм завершился без голов.

А вот вторую 45-минутку лучше провели хозяева. Преимущество подопечных Дэвида Мойеса вылилось в забитый мяч Антонио. Он и стал победным.

Вингер Андрей Ярмоленко матч пропустил. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных.

«Вест Хэм» вошел в топ-4. «Тоттенхэм» остался позади «Брайтона» в турнирной таблице по дополнительным показателям.

АПЛ, 9 тур

«Вест Хэм» – «Тоттенхэм» 1:0

Гол: Антонио, 72

«Вест Хэм»: Фабианьски, Джонсон, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 85), Боуэн (Доусон, 90).

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Регилон (Хиль, 84), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 90), Хейбьерг, Ндомбеле (Ло Чельсо, 84), Скипп, Кейн.

Предупреждения: Соучек, Огбонна – Ромеро

Сергей Стаднюк
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Андрей Ярмоленко Вест Хэм Тоттенхэм

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