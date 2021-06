Фото: УАФ

Лондонский «Вест Хэм» перед матчем Украина – Австрия пожелал удачи своему игроку Андрею Ярмоленко в матче Евро-2020.

Ярмоленко вероятно сыграет против австрийцев.

Good luck to @Yarmolenko_7, who faces #AUT with #UKR later today! #EURO2020 pic.twitter.com/xqRbSEPyk9