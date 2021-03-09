«Вест Хэм» Ярмоленко намерен подписать новое соглашение с Мойесом
«Вест Хэм», обыграв «Лидс», продолжил борьбу за Лигу чемпионов
Лингард вновь забил
Фото: twitter.com/WestHam
«Вест Хэм» в матче 27-го тура АПЛ дома справился с «Лидсом».
Победу «молотобойцам» принесли точные удары в первом тайме. Голы на счету Лингарда, который добил мяч после сэйва вратаря с пенальти и Доусона, который забил спустя семь минут.
«Вест Хэм» идет 5-м в таблице АПЛ. До Лиги чемпионов лишь два очка.
АПЛ. 27-й тур:
«Вест Хэм» – «Лидс» 2:0
Голы: Лингард, 20, Доусон, 27
«Вест Хэм»: Фабиански — Крессвелл, Диоп, Доусон, Цоуфал — Райс, Соучек — Бенрахма (Боуэн, 73), Лингард (Джонсон, 88), Форнальс — Антонио
«Лидс»: Меслие — Даллас, Купер, Льоренте, Эйлинг — Филлипс — Кошта (Харрисон, 46), Робертс (Родриго, 61), Клих (Алиоски, 46), Рафинья — Бэмфорд
Предупреждения: Лингард — Филлипс
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