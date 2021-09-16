«Вест Хэм» с Ярмоленко обыграл «Динамо» в Лиге Европы

Украинец отыграл около десяти минут

Фото: twitter.com/WestHam

«Вест Хэм» в стартовом матче группы Лиги Европы на выезде обыграл «Динамо» Загреб.

Больших пробел лондонцы с соперником не испытали. По одному мячу английская команда забила в каждом из таймов. Голы на счету Антонио и Райса.

Андрей Ярмоленко отыграл около десяти минут, выйдя на замену на 83-й минуте встречи.

Лига Европы. Группа H:

«Динамо» Загреб – «Вест Хэм» 0:2

Голы: Антонио, 22, Райс, 50

«Динамо»: Ливакович, Ристовски (Мохаррами, 63), Теофиль-Катрин (Юрич, 46), Лауритсен, Шутало, Адеми, Мишич (Толич, 75), Иванушец (Гояк, 84), Франьич, Петкович, Оршич (Менало, 83).

«Вест Хэм»: Фабианьски, Фредерикс, Зума, Диоп, Крессуэлл, Лансини (Бенрахма, 52), Влашич (Боуэн, 69), Соучек, Райс (Нобл, 83), Форнальс (Масуаку, 83), Антонио (Ярмоленко, 83).