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«Вест Хэм» в самой концовке вырвал победу над «Лидсом». Ярмоленко вышел на 97-й минуте

Украинец почти весь матч провел на скамейке запасных
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:00
«Вест Хэм» в самой концовке вырвал победу над «Лидсом». Ярмоленко вышел на 97-й минуте
Фото - Лидс Юнайтед

В шестом туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» в гостях добыл волевую победу над «Лидсом».

Первая половина встречи осталась за хозяевами. Счет открыл Рафинья. А после перерыва стали забивать «молотобойцы».

Гол Соучека не был засчитан из-за фола в атаке. Но ошибку соперников исправил Фирпо, переправив мяч в собственные ворота. А на последней минуте основного времени Антонио вырвал победу для своей команды.

Вингер Андрей Ярмоленко таки сыграл в матче. Но украинец вышел на поле только на седьмой компенсированной минуте.

«Вест Хэм» набрал одиннадцать очков в турнирной таблице, вновь обойдя «Астон Виллу». «Лидс» – в шаге от зоны вылета.

АПЛ, 6 тур

«Лидс» – «Вест Хэм» 1:2

Голы: Рафинья, 19 – Фирпо, 67 (автогол), Антонио, 90

«Лидс»: Мелье, Купер, Крессуэлл, Фирпо, Даллас, Клих, Филлипс, Шеклтон (Саммервилл, 90+2), Рафинья (Робертс, 69), Родриго, Джеймс (Харрисон, 46).

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс (Влашич, 78), Антонио (Ярмоленко, 90+7), Бенрахма, Боуэн (Доусон, 90+3).

Предупреждения: Рафинья, Мелье, Робертс – Форнальс, Антонио

Сергей Стаднюк
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