«Вест Хэм» Ярмоленко намерен подписать новое соглашение с Мойесом

Дэвид Мойес / Фото - whufc

«Вест Хэм» готов заключить новое соглашение с главным тренером команды Дэвидом Мойесом. Об этом сообщает TeamTalk.





Действующий контракт шотландца с «молотобойцами» истекает нынешним летом.





Как утверждает источник, боссы клуба в восторге от результатов команды в нынешнем сезоне. Под руководством Мойеса «Вест Хэм» находится в числе лидеров АПЛ. Лондонцы на данный момент занимают седьмую позицию в турнирной таблице (45 очков), имея два матча в запасе.





Отмечается, что услугами наставник заинтересованы несколько клубов АПЛ и шотландский «Селтик».



