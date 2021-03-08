Мойес рассказал о характере травмы Ярмоленко
«Вест Хэм» Ярмоленко намерен подписать новое соглашение с Мойесом
Действующий контракт шотландца с клубом истекает летом нынешнего года
Дэвид Мойес / Фото - whufc
«Вест Хэм» готов заключить новое соглашение с главным тренером команды Дэвидом Мойесом. Об этом сообщает TeamTalk.
Действующий контракт шотландца с «молотобойцами» истекает нынешним летом.
Как утверждает источник, боссы клуба в восторге от результатов команды в нынешнем сезоне. Под руководством Мойеса «Вест Хэм» находится в числе лидеров АПЛ. Лондонцы на данный момент занимают седьмую позицию в турнирной таблице (45 очков), имея два матча в запасе.
Отмечается, что услугами наставник заинтересованы несколько клубов АПЛ и шотландский «Селтик».
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» в компанию к Андрею Ярмоленко хочет приобрести защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
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