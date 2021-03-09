Вейналдум пока не продлил контракт с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Джоржиньо Вейналдум пока не продлил контракт.

Голландец заявил, что сейчас не время думать о новом соглашении.

Самое важное сейчас – наладить нашу игру и добиваться результатов. Говоря об отдельных случаях, а сейчас – обо мне и о моем контракте, можно сказать, что новостей нет».