Клопп: «Ливерпулю» Лига чемпионов пойдет на пользу, надеюсь. Пройдем «Лейпциг» – можем стать увереннее»
Вейналдум пока не продлил контракт с «Ливерпулем»
Полузащитник обсудит соглашение в конце сезона
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Ливерпуля» Джоржиньо Вейналдум пока не продлил контракт.
Голландец заявил, что сейчас не время думать о новом соглашении.
«Если вы фанат клуба и поддерживаете команду, то вы поддерживаете и игрока, и то, что клуб решит сделать со мной. Вы хотите услышать, что произойдет, но я не могу ничего сказать, если мне нечего сказать, а никаких новостей нет.
Самое важное сейчас – наладить нашу игру и добиваться результатов. Говоря об отдельных случаях, а сейчас – обо мне и о моем контракте, можно сказать, что новостей нет».
«Ливерпуль» идет 8-м в таблице.
Накануне, команда проиграла 6 матчей дома подряд.
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