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Вейналдум: «Пришел в ПСЖ выиграть все»
Полузащитник мечтает о победе в ЛЧ
12:50
Фото: AFP
Полузащитник и новичок ПСЖ Джорджиньо Вейналдум рассказал L’Equipe о целях в новой команде.
«Участие в таком амбициозном проекте – одна из причин, по которой я перешел сюда. Самая важная. Учитывая всех великих игроков здесь, люди только и говорят о Лиге чемпионов. Но здесь на ради победы в этом турнире. Я пришел выиграть все.
Понятно, что Лига чемпионов – тяжелый турнир, клуб еще не выиграл его. Это напоминает мне «Ливерпуль» в лиге – команда не брала титул со времен образования АПЛ, и это стало навязчивой идеей. Такое ощущение, что здесь то же самое.
При этом нельзя игнорировать другие турниры. Что такое Лига чемпионов? 13 матчей? В сезоне больше 13 матчей. Я хочу быть в команде, которая выигрывает все, как «Барселона» Гвардиолы».
ПСЖ сыграет с «Брюгге» в стартовом матче ЛЧ. Игра состоится 15 сентября.
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