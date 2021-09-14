Вейналдум: «Пришел в ПСЖ выиграть все»

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Полузащитник и новичок ПСЖ Джорджиньо Вейналдум рассказал L’Equipe о целях в новой команде.

Понятно, что Лига чемпионов – тяжелый турнир, клуб еще не выиграл его. Это напоминает мне «Ливерпуль» в лиге – команда не брала титул со времен образования АПЛ, и это стало навязчивой идеей. Такое ощущение, что здесь то же самое.

При этом нельзя игнорировать другие турниры. Что такое Лига чемпионов? 13 матчей? В сезоне больше 13 матчей. Я хочу быть в команде, которая выигрывает все, как «Барселона» Гвардиолы».