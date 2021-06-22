Вида в основе на принципиально важный для Украины матч

Хорватии также позарез нужна победа

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Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Шотландии на сегодняшний матч группового этапа Евро-2020.

Сборная Хорватии: Ливакович, Ловрен, Вида, Гвардиол, Ковачич, Юранович, Модрич, Влашич, Брозович, Перишич, Петкович.

Сборная Шотландии: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Мактоминай, Хенли, Тирни, Армстронг, Макгинн, Макгрегор, Дайкс, Адамс.

После двух туров лидером группы D является Чехия, в активе которой четыре очка. Столько же очков у Англии, которая расположилась на втором месте в турнирной таблице. Сборные Хорватии (1) и Шотландии (1) делят третью и четвёртую позиции.

Если команды сегодня разойдутся миром, то сборная Украины попадет в плей-офф Евро-2020.

Видео трансляция матча Хорватия – Шотландия. Начало – в 22:00.

Текстовая трансляция матча Хорватия – Шотландия.