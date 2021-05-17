Видео. Как Шовковский вновь защищал ворота на тренировке сборной Украины

Экс-голкипер следит за современными трендами и прокачал игру ногами

Александр Шовковский / Фото - УНИАН

Бывший голкипер, а ныне – тренер сборной Украины, Александр Шовковский вновь встал в ворота. Сделал он это на одной из тренировок национальной команды.

Маленькая рамка способствовала демонстрации навыков игры ногами ассистента наставника «сине-желтых» Андрея Шевченко.

Ранее стало известно, что после товарищеского матча с Бахрейном игроки сборной Украины получат четыре выходных.