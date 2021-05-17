Шовковский и Ротань вспомнили, как играли против Казахстана
Видео. Как Шовковский вновь защищал ворота на тренировке сборной Украины
Экс-голкипер следит за современными трендами и прокачал игру ногами
17 мая 12:02
Александр Шовковский / Фото - УНИАН
Бывший голкипер, а ныне – тренер сборной Украины, Александр Шовковский вновь встал в ворота. Сделал он это на одной из тренировок национальной команды.
Маленькая рамка способствовала демонстрации навыков игры ногами ассистента наставника «сине-желтых» Андрея Шевченко.
Ранее стало известно, что после товарищеского матча с Бахрейном игроки сборной Украины получат четыре выходных.
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