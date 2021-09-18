Видео. Как Сикан и Мудрик забивали дебютные голы за «Шахтер»

Оба молодых игрока поучаствовали в разгроме

фото - ФК Шахтер

В матче 8 тура УПЛ «Мариуполь» на своем поле принимал «Шахтер».

Уже на 18 минуте Даниил Сикан вывел вперед гостей. Этот гол стал для 20-летнего форварда первым в футболке «горняков».

А спустя 2 минуты уже Михаил Мудрик открыл счет своим голам за «Шахтер».

Напомним, к тренировкам с «Шахтером» вернулся Анатолий Трубин.