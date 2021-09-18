«Мариуполь» нашел лишь пять игроков на замену. Бондаренко и Сикан выйдут в старте «Шахтера»
Видео. Как Сикан и Мудрик забивали дебютные голы за «Шахтер»
Оба молодых игрока поучаствовали в разгроме
18 сентября 18:50
фото - ФК Шахтер
В матче 8 тура УПЛ «Мариуполь» на своем поле принимал «Шахтер».
Уже на 18 минуте Даниил Сикан вывел вперед гостей. Этот гол стал для 20-летнего форварда первым в футболке «горняков».
А спустя 2 минуты уже Михаил Мудрик открыл счет своим голам за «Шахтер».
Напомним, к тренировкам с «Шахтером» вернулся Анатолий Трубин.
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