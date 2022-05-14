Відома заявка збірної України U-21 на наступні матчі відбору до Євро-2023

У заявці є Анатолій Трубін, який тренується з національною командою

Фото: УАФ

Тренерський склад молодіжної збірної України визначився з заявкою на матчі відбору до Євро-2023 проти Фарерських островів, Північної Македонії, Франції та Вірменії.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Анатолій Трубін («Шахтар» Донецьк), Руслан Нещерет («Динамо» Київ), Кирило Фесюн («Колос» Ковалівка).

Захисники: Антон Боль, Костянтин Вівчаренко (обидва – «Динамо» Київ), Олександр Драмбаєв («Маріуполь»), Олексій Сич, Роман Дідик (обидва – «Рух» Львів), Дмитро Капінус («Металіст 1925» Харків), Максим Таловєров («Славія», Чехія).

Півзахисники: Георгій Судаков, Артем Бондаренко (обидва – «Шахтар» Донецьк), Володимир Бражко («Динамо» Київ), Арсеній Батагов («Полісся» Житомир), Данило Алефіренко, Максим Хлань (обидва – «Зоря» Луганськ), Ельдар Кулієв («Минай»), Микола Михайленко, Максим Брагару (обидва – «Чорноморець» Одеса), Дмитро Криськів («Металіст 1925» Харків), Іван Желізко («Валмієра», Латвія), Богдан Білошевський («Олександрія»).

Форварди: Владислав Ванат («Динамо» Київ), Владислав Супряга («Сампдорія», Італія), Микола Кухаревич («Левен», Бельгія), Богдан В'юнник («Цюрих», Швейцарія).

Нагадаємо, збірна України U-21 у відборі на чемпіонат Європи зіграє домашні матчі в Стамбулі