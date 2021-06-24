Виллаш-Боаш считает, что Мбаппе пойдет по стопам Роналду

Пойдет по стопам Роналду?

фото - Marca

Бывший наставник «Тоттенхэма» и «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал Bild о карьерных перспективах форварда ПСЖ Килиана Мбаппе:

«Думаю, рано или поздно Мбаппе окажется в «Реале». Криштиану Роналду переходил в «Реал» в качестве звезды, а стал еще большей звездой. Думаю, Мбаппе может повторить этот путь».

С момента ухода Криштиану Роналду в 2017 году «Реал» пытается найти ему замену. Уже несколько лет именно Мбаппе – главная трансферная цель «сливочных». Да и после ухода из клуба Зинедина Зидана и Серхио Рамоса президент мадридцев Флорентино Перес оказался в шатком положении, и привлечение нового «галактико» может спасти функционера от отставки.

Ситуацию вокруг Мбаппе облегчает тот факт, что у француза остался один год по контракту, и ПСЖ точно не захочет отдавать его бесплатно в следующем году.

Напомним, Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что хочет покинуть клуб.