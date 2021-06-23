Мбаппе намерен покинуть ПСЖ. Француз сообщил об этом руководству клуба

22-летний форвард не верит в успех французского проекта



Киллиан Мбаппе / Фото - sportsmole

Нападающий ПСЖготов покинуть ряды французского гранда.Как сообщает, форвард сборной Франции больше не верит в успех проекта ПСЖ и уже сообщил боссам клуба о желании сменить команду.Действующее соглашение 22-летнего Мбаппе с парижанами рассчитано до июня 2022 года. Стороны пока не могут договориться о новом контракте, а игрока давно связывают с возможным переходом в мадридский «Реал».В начале июня президент ПСЖзаявил, что клуб не продаст Мбаппе, и он не уйдет свободным агентом.В минувшем сезоне Мбаппе сыграл 47 матчей на клубном уровне, забил 42 гола и оформил 11 ассистов.А тем временем защитник мадридского «Реала»