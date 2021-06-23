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Мбаппе намерен покинуть ПСЖ. Француз сообщил об этом руководству клуба

22-летний форвард не верит в успех французского проекта
Футбол Лига 1 (Франция)
07:56
Мбаппе намерен покинуть ПСЖ. Француз сообщил об этом руководству клуба
Киллиан Мбаппе / Фото - sportsmole
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе готов покинуть ряды французского гранда. 

Как сообщает Marca, форвард сборной Франции больше не верит в успех проекта ПСЖ и уже сообщил боссам клуба о желании сменить команду.

Действующее соглашение 22-летнего Мбаппе с парижанами рассчитано до июня 2022 года. Стороны пока не могут договориться о новом контракте, а игрока давно связывают с возможным переходом в мадридский «Реал». 

В начале июня президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб не продаст Мбаппе, и он не уйдет свободным агентом.

В минувшем сезоне Мбаппе сыграл 47 матчей на клубном уровне, забил 42 гола и оформил 11 ассистов.

А тем временем защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан может отправиться на родину и пополнить ряды ПСЖ.
Владимир Кириченко
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Теги

Килиан Мбаппе ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи

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