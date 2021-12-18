«Вильярреал» в большинстве сумел обыграть «Сосьедад»
«Вильярреал» в матче 18 тура Ла Лиги на выезде обыграл «Реал Сосьедад».
Команды обменялась голами в первом тайме. На гол Исака быстро ответил Морено.
В начале второго тайма хозяева остались в меньшинств, чем позже воспользовались гости. Морено оформил дубль, а в конце матча Чуквуезе принес победу «Вильярраелу».
Ла Лига. 18-й тур:
«Реал Сосьедад» – «Вильярреал» 1:3
Голы: Исак, 32 – Морено, 38, 69, Чуквуезе, 90+6
«Сосьедад»: Райан, Сальдуа, Ле Норман, Субельдия, Муньос, Янузай (Порту, 52), Мерино (Элустондо, 65), Субименди, Сильва (Барренечеа, 53), Исак, Ойарсабаль.
«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 61), Альберто Морено, Пино (Чуквуэзе, 61), Капу, Парехо, Жерар Морено, Диа (Мойсес Гомес).
Удаление: Ойарсабаль, 49
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