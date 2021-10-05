Вингер «Динамо»: «Это самый тяжелый период в моей карьере»

Беньямин Вербич / Фото: ФК Динамо

Вингер «Динамо» Беньямин Вербич высказался о вызове в сборную Словении.

Одно дело, когда ты получил повреждение и знаешь, как долго будешь отсутствовать. Другое дело – мышечная травма. Ты возвращаешься, но это не работает. С психологической точки зрения это очень сложно. Я ездил из страны в страну, от физиотерапевта до физиотерапевта.

Все хотят играть, иметь все минуты. Когда ты играешь за сборную, то стараешься изо всех сил. Так что не имеет значения, если ты меньше играешь за клуб. Я физически готов. Я тренировался в течение двух месяцев. Я рад, что тренер позвонил мне, и я отвечу, сделав все, что в моих силах».