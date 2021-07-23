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Вербич снова травмировался в контрольном матче «Динамо»
Ранее словенец восстанавливался около полугода
23 июля 22:15
Беньямин Вербич / Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» сыграло вничью в контрольном матче против берлинского «Униона» (1:1). Счет в поединке сравнял нападающий «бело-синих» Беньямин Вербич.
Однако в середине второго тайма со словенцем приключился неприятный эпизод. Футболист неудачно приземлился и не смог продолжить игру.
Скорее всего, игрок получил повреждение плеча. О характере травмы и сроках восстановления клуб пока не сообщал.
Напомним, лишь недавно Вербич присоединился к общей группе после полугода восстановления.
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