Вирт: «Французы – фавориты, однако нашим нужно брать пример со сборной Боснии и Герцеговины. Чем мы хуже?»

Фото: ФК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 Украина – Франция.

Сегодня наших ребят не надо будет особо настраивать на матч с французами. Все отлично осознают его значение, чтобы бросить вызов чемпионам мира, нужно будет продемонстрировать свои лучшие качества. Конечно, будет не хватать в средней зоне дисквалифицированного Александра Зинченко. Ведь нужно будет не только отбирать мяч, но и придержать его, сделать острую передачу. И здесь Зинченко, который на «ты» с мячом, был бы очень нужен, а так в его отсутствие придется искать другие варианты перехода от защиты в наступление.

Я не буду оригинален, конечно, французы - фавориты, однако нашим нужно брать пример со сборной Боснии и Герцеговины, которая в предыдущем туре сыграла на равных с чемпионами мира. Чем мы хуже?».