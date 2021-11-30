Вирт назвал среднюю зарплату футболиста «Вереса»
Вирт: «Один игрок «Вереса» не хотел вакцинироваться, его трясло до прививки»
Не все охотно делают вакцины
Юрий Вирт / фото - НК Верес
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о ситуации с вакцинацией в Украине.
Можно понять антиваксеров?
«Можно понять. У каждого человека свое. Я сделал две прививки – вообще вопросов нет. Весь мир делает прививки. Там смотришь – 50% вакцинированных в стране. У скандинавов вообще по 75%».
Из «Вереса» все пацаны сделали прививки?
«Сказали всем делать. Кто-то начал: «Давайте не Moderna, а что-то другое». Один не хотел, не будем говорить фамилию. Его трясло до вакцины. Он сделал – его начало сразу же, побелел, вижу, что психологически. Оказывается, вечером чуть скорую не вызывали. Его кидало так. Но слава богу, все прошло нормально.
Где-то психологически что-то, они наслышались, что кому-то плохо, где-то кто-то умер. Это психология. А кто на фреше – сделали и забыли».
Напомним, Вирт ранее назвал среднюю зарплату в «Вересе».
Комментарии 0