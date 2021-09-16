Вирт: «Шахтер» заслужил поражение от «Шерифа» – и по результату, и по игре»

Фото: shakhtar.com

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение «Шахтера» от «Шерифа» в Лиге чемпионов.

В первом тайме «Шахтер» создал один момент, когда Лассина Траоре пробил под перекладину. С выходом Марлоса немного прибавилось остроты в атаке, были моменты, которые могли вылиться в голы. Но этого мало. Очень медленно играл «Шахтер», не было свободных зон, не было врываний в них. Игроки «Шерифа» сыграли грамотно, перекрывали «Шахтеру» все зоны и довели матч до логического результата.

Стоит отметить Юрия Вернидуба, который грамотно подготовил свою команду. Они не уступили ни в чем, кроме владения мячом, но это уже такое.

В пропущенных мячах нельзя винить только Пятова. Очень легко давали простреливать с флангов в штрафную площадь. Подскользнулся Матвиенко, не подстраховал второй защитник, а Адама Траоре в итоге спокойно пробил. Да, Пятов не выручил в первом эпизоде, хотя голкипер такого класса должен это делать в таких моментах. Второй гол – аналогичная ситуация. Подача, а после – расстрел Пятова. Здесь претензий к Андрею нет. Есть они к защитникам, потому что передача прошла между двумя игроками. Это вина защитников, что Момо Янсане расстрелял Пятова».