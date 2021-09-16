Вирт: «Шахтер» заслужил поражение от «Шерифа» – и по результату, и по игре»
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение «Шахтера» от «Шерифа» в Лиге чемпионов.
«Все ожидали победы донецкой команды, а получился такой легкий сюрприз. «Шахтер» заслужил эти 0:2 – и по результату, и по игре. Были проблемы в защите, футболисты «Шерифа» забили два, можно сказать, одинаковых гола – после фланговых передач. Практически никто не сыграл с футболистами в этих моментах, легко дали пробить по воротам. Также были моменты, которые игроки «Шахтера» сами привозили себе после хороших атак «Шерифа».
В первом тайме «Шахтер» создал один момент, когда Лассина Траоре пробил под перекладину. С выходом Марлоса немного прибавилось остроты в атаке, были моменты, которые могли вылиться в голы. Но этого мало. Очень медленно играл «Шахтер», не было свободных зон, не было врываний в них. Игроки «Шерифа» сыграли грамотно, перекрывали «Шахтеру» все зоны и довели матч до логического результата.
Стоит отметить Юрия Вернидуба, который грамотно подготовил свою команду. Они не уступили ни в чем, кроме владения мячом, но это уже такое.
В пропущенных мячах нельзя винить только Пятова. Очень легко давали простреливать с флангов в штрафную площадь. Подскользнулся Матвиенко, не подстраховал второй защитник, а Адама Траоре в итоге спокойно пробил. Да, Пятов не выручил в первом эпизоде, хотя голкипер такого класса должен это делать в таких моментах. Второй гол – аналогичная ситуация. Подача, а после – расстрел Пятова. Здесь претензий к Андрею нет. Есть они к защитникам, потому что передача прошла между двумя игроками. Это вина защитников, что Момо Янсане расстрелял Пятова».
Недооценка со стороны Де Дзерби имела место?
«И со стороны Де Дзерби, и со стороны футболистов – все вместе. Думали, что клуб из Молдовы и так дальше. А это Лига чемпионов. Почему так случилось? Думаю, тренерский штаб разберется. Если и дальше так играть, то будет тяжело занять даже третье место в группе».
«Шахтер» идет последним в таблице своей группы.
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