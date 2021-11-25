Витао – о поражении от «Интера»: «Шахтер» пока строит команду»

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Защитник «Шахтера» Витао высказался о поражении от «Интера» (0:2) в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Споры между собой во время матча? Мы просто разговаривали. На поле нужно говорить. Были некоторые вещи, которые не получались, которые надо было скорректировать. Общением решается многое. Но никаких ссор не было.

Мы еще строим команду. Пока «Шахтер» — не та команда, которая достаточно долго играет вместе. Результаты такие бывают, это нормально в процессе построения. Единственное, что должно быть всегда, — это самоотдача».