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Матч с «Интером» показал, что «Шахтер» не сдвинулся с места за полгода. У Де Дзерби есть классные игроки, но нет команды

У итальянского тренера слишком много работы. А он ее вообще начинал?
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:37
Матч с «Интером» показал, что «Шахтер» не сдвинулся с места за полгода. У Де Дзерби есть классные игроки, но нет команды Послесловие
Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провалил свой решающий матч в этой Лиге чемпионов. Для того, чтобы оставались шансы на еврокубковую весну, украинской команде нужно было только побеждать «Интер». Тем не менее, «горняки» не сумели зацепиться даже за ничью – 0:2, и два наших гранда весной будут довольствоваться лишь матчами УПЛ и Кубка Украины.

Матч с «Интером» показал, что у «Шахтера» нет никакого прогресса с момента прихода Роберто Де Дзерби в команду. Летние трансферы пока не оправдывают себя, как и тренерские идеи, которые сводят игру команду к сумбуру.

Обзор матча «Интер» – «Шахтер» (2:0)

Состав «Шахтера» на этот матч был максимально близким к оптимальному. Все ключевые футболисты – в строю (если не учитывать отсутствия Траоре на острие атаки, но с этим в донецком клубе уже должны были смириться).

Стартовый состав – максимально атакующий. Отсутствие кадровых проблем на «Шахтер» не давило, эти футболисты тренируются и играют под руководством Де Дзерби уже практически полгода. Так в чем же тогда проблема?

«Шахтер» в матче с «Интером» совершенно не был похожим на команду. «Горняки» совершали кучу хаотичных действий на протяжении всего матча, которые вроде и были нацелены на атаку, но в итоге не приносили никакого результата. Действия ради действий. Обыгрыши ради обыгрышей. Со стороны видно, что у «Шахтера» классные футболисты, которые владеют необходимыми индивидуальными и техническими качествами, но они почему-то до сих пор не способны играть в командный футбол. Такое ощущение, что Педриньо, Соломон, Фернандо и Тете знают друг друга неделю.

У «Шахтера», наверное, никогда не было настолько много несвойственного команде брака. «Шахтер» Де Дзерби почему-то не похож на привычный нам «Шахтер». И «яиц», о которых тренер говорил после прохода «Монако» в квалификации ЛЧ, сейчас и близко не видно.

В первом тайме «горняки» еще создавали какие-то моменты, но во второй половине встречи команда «отдалась» «Интеру». Связано ли это с заменой Степаненко в перерыве? Возможно, частично. Мы уже писали о том, что Тарас является системообразующим игроком этой команды и без него у «Шахтера» часто все рушится. Но вряд ли проблема только в Степаненко. «Шахтер» во 2-м тайме начал что-то создавать только после того, как «Интер» сделал счет 2:0, успокоился, отошел назад и включил голый прагматизм.

Много доказательств не нужно – посмотрите на статистику матча: «Интер» просто съел «Шахтер» по всем показателям. Показательный также тот момент, что «горняки» в целом провели больше атак за матч (94 против 76 у «Интера»), но команда Индзаги опередила «Шахтер» по опасным атакам – 44 против 29. «Шахтер» пытался взять количеством, а «Интер» разнес «горняков» качеством.

Статистика матча «Интер» – «Шахтер» (2:0)

На протяжении всего матча не было ощущения, что «Шахтер» забьет хотя бы гол. И не скажешь, что «горняки» за эти полгода показывали себя как безвольная команда. Совсем нет. Были неплохие матчи с «Интером» дома (0:0) и с «Реалом» на выезде (1:2). Тогда мы видели интересный и привлекательный «Шахтер», на который было приятно смотреть. Был и разгром «Динамо» (3:0) в Суперкубке Украины. Но параллельно с этим были безвольные матчи с «Шерифом» (0:2), домашний с «Реалом» (0:5) и сегодняшний проигрыш.

Почему команда выходит на один матч с огромным настроем, а на следующий (при чем решающий) – спустя рукава? «Шахтеру» никогда ранее не была присуща такая психологическая нестабильность. Вопрос и правда не только в игре, но и в психологии.

Прямо сейчас складывается ощущение, что работа Де Дзерби в «Шахтере» совершенно не заметна. И это угнетает. Многообещающее трансферное лето и приход тренера из топ-чемпионата обнадежили всех. Никто и не мог подумать, что «горняки» простоят на месте полгода. А в данный момент это именно так и выглядит.

Петр Приходько
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