Витиньо: «Многие футболисты в Бразилии говорили мне о Луческу, поэтому я выбрал «Динамо»
Витиньо: «Гармаш не знает английского, но пытается со мной шутить и дурачиться»
Вингер «Динамо» рассказал, как общается с партнерами по команде
Витиньо / Фото: ФК Динамо
Вингер «Динамо» Витиньо рассказал о том, как он общается с партнерами по команде.
– Кто из игроков «Динамо» тебя больше всего удивил? Все иностранцы почему-то говорят, что Гармаш. Мол, он не знает английский или португальский, но все равно со всеми как-то общается.
– Да, есть много футболистов, которые не знают языка, но пытаются со мной шутить, немного подурачиться. Они разряжают атмосферу, пытаясь повторить какие-то мои слова. Это довольно забавно.
– Гармаш любит придумывать прозвища. Для тебя уже придумал?
– Насколько я знаю, он еще не дал мне прозвище. Но однажды он показал мне фото какого-то персонажа в интернете и сказал, что это я. Он показывал мне разных героев мультфильмов и выбирал, на кого из них я похож.
Ранее Витиньо рассказал, с кем из экс-игроков «Шахтера» советовался перед переходом в «Динамо».
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