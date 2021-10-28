Витиньо: «Гармаш не знает английского, но пытается со мной шутить и дурачиться»

Витиньо / Фото: ФК Динамо

Вингер «Динамо» Витиньо рассказал о том, как он общается с партнерами по команде.

– Да, есть много футболистов, которые не знают языка, но пытаются со мной шутить, немного подурачиться. Они разряжают атмосферу, пытаясь повторить какие-то мои слова. Это довольно забавно.

– Гармаш любит придумывать прозвища. Для тебя уже придумал?

– Насколько я знаю, он еще не дал мне прозвище. Но однажды он показал мне фото какого-то персонажа в интернете и сказал, что это я. Он показывал мне разных героев мультфильмов и выбирал, на кого из них я похож.