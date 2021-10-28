Витиньо: «Многие футболисты в Бразилии говорили мне о Луческу, поэтому я выбрал «Динамо»
Вингер «Динамо» Витиньо рассказал о том, почему решил перейти в киевский клуб.
– Насколько тебя впечатлило, что тебя пригласил Луческу?
– Футболисты, которые были со мной в «Атлетико Паранаэнсе», говорили, что им звонил Луческу и спрашивал обо мне. Они много мне о нем рассказали. О том, как он работает. Мне понравилось то, что я услышал. Круто, когда в тебе заинтересован главный тренер. Это меня и убедило выбрать именно «Динамо».
– Что в Бразилии знают про Луческу?
– Многие футболисты говорили мне о Луческу, это были очень теплые и позитивные слова. Его знают как тренера «Шахтера», который воспитал многих бразильцев. Он помогал им во всем. Безусловно, в Бразилии знают Луческу.
Марсио Азеведо рассказал мне о Мистере, стране, специфике вашего футбола. Преимущественно это были положительные вещи. А вот когда я поговорил с Данило Силвой, он так мне рассказал про «Динамо», клуб, структуру, что я аж влюбился в «Динамо».
Мне немножко трудно адаптироваться в Украине. Бразильцы говорили мне, что будет трудно. Но это не что-то невозможное. Наверно, самым сложным в адаптации будет холод. Я уже чувствую, как иногда бывает холодно. Ко всему остальному я привыкну, все будет хорошо. Я спокоен и настроен работать.
Напомним, в матче 1/8 финала Кубка Украины «Динамо» победило «Мариуполь» (2:1), Витиньо вышел на замену во 2-м тайме.
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