Витиньо: «Многие футболисты в Бразилии говорили мне о Луческу, поэтому я выбрал «Динамо»

Витиньо / Фото: ФК Динамо

Вингер «Динамо» Витиньо рассказал о том, почему решил перейти в киевский клуб.

– Футболисты, которые были со мной в «Атлетико Паранаэнсе», говорили, что им звонил Луческу и спрашивал обо мне. Они много мне о нем рассказали. О том, как он работает. Мне понравилось то, что я услышал. Круто, когда в тебе заинтересован главный тренер. Это меня и убедило выбрать именно «Динамо».

– Что в Бразилии знают про Луческу?

– Многие футболисты говорили мне о Луческу, это были очень теплые и позитивные слова. Его знают как тренера «Шахтера», который воспитал многих бразильцев. Он помогал им во всем. Безусловно, в Бразилии знают Луческу.

Марсио Азеведо рассказал мне о Мистере, стране, специфике вашего футбола. Преимущественно это были положительные вещи. А вот когда я поговорил с Данило Силвой, он так мне рассказал про «Динамо», клуб, структуру, что я аж влюбился в «Динамо».

Мне немножко трудно адаптироваться в Украине. Бразильцы говорили мне, что будет трудно. Но это не что-то невозможное. Наверно, самым сложным в адаптации будет холод. Я уже чувствую, как иногда бывает холодно. Ко всему остальному я привыкну, все будет хорошо. Я спокоен и настроен работать.