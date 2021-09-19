Вице-президент «Таврии» пригласил Усика на матч команды после его поединка с Джошуа

Известный боксер когда-то играл в академии симферопольского клуба

Александр Усик / фото - Sportbox

Вице-президент «Таврии» Данил Репилевский рассказал о дальнейших намерениях клуба.

Не думали как-то приобщить Усика к «Таврии»?

«Сейчас у него идут сборы, скоро бой. Надеемся, после поединка он не только посетит наш матч, но еще подарим ему футболку именную. У нас с Меджлисом, Джамалой есть диалог».

Какие у вас планы?

«В первую очередь – надо выйти в первую лигу. Это первый толчок к дальнейшему. Выходим в первую лигу и формируем новую команду. Каждое повышение в классе нужно заново формировать команду. Мы это прекрасно понимаем. Ребята, которые смогут, остаются, кого нет – надо добрать. К сожалению, шагать как «Металлист» не получится. У них есть опыт, база, ресурс, спортивный директор, который имеет грандиозный опыт и все быстро делает. Мы идем, хотим, амбиции есть, но практически все это надо сделать. На словах не победить».

Ранее Александр Усик сам рассказывал, как занимался футболом и играл в полузащите в академии симферопольской команды, но вынужден был кинуть футбол из-за нехватки средств. Известный украинец также раскрыл, что выбрал бокс, так как в его школе секция бокса была бесплатной.

Вскоре, 25 сентября супертяжеловес проведет знаковый поединок с Энтони Джошуа на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Онлайн трансляция боя Александр Усик – Энтони Джошуа.

У «Таврии» же дела идут однозначно хуже, чем у их бывшего юниора. Команда идет на седьмом месте в группе Б Второй лиги после 9 туров.

Напомним, лучшим бомбардиром Второй лиги является президент одного из клубов.