Экс-игрок сборной Украины: «На месте Шевченко я бы подал в отставку»
Вице-президент УАФ – о поражении Украины: «Надо разбираться»
Неприятный результат оставил горький осадок
Анатолий Демьяненко / фото - КОМАНДА1
Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко прокомментировал поражение национальной команды от Австрии:
«Футбол - вещь непредсказуемая. Без эмоций играли? Это футбол, да и было очень жарко. Где-то что-то...надо разбираться».
Проигрыш австрийцам откинул команду Андрея Шевченко на 3 место в турнирной таблице, но команда до сих пор сохраняет шансы на выход в плей-офф. Для этого нужны определенные расклады в других группах.