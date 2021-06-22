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Вице-президент УАФ – о поражении Украины: «Надо разбираться»

Неприятный результат оставил горький осадок
Футбол Евро-2020
19:40
Вице-президент УАФ – о поражении Украины: «Надо разбираться»
Анатолий Демьяненко / фото - КОМАНДА1

Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко прокомментировал поражение национальной команды от Австрии:

«Футбол - вещь непредсказуемая. Без эмоций играли? Это футбол, да и было очень жарко. Где-то что-то...надо разбираться».

Проигрыш австрийцам откинул команду Андрея Шевченко на 3 место в турнирной таблице, но команда до сих пор сохраняет шансы на выход в плей-офф. Для этого нужны определенные расклады в других группах.

Источник: Football Hub Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Андрей Шевченко Анатолий Демьяненко

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