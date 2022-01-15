Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 2
Сегодня 9
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (7 событий из 17) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Сити - Челси 1:0 Окончен
17:00 Бернли - Лестер -:- Перенесен
19:30 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 ПСЖ - Брест 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Байер 1:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Салернитана - Лацио 0:3 Окончен
21:45 Ювентус - Удинезе 2:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Марсель - Лилль 1:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Аталанта - Интер 0:0 2-й тайм
Футбол (9 событий из 17) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Лидс 2:3 Окончен
16:00 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Арсенал : Перенесен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ренн - Бордо 6:0 Окончен
16:00 Монако - Клермон 4:0 Окончен
18:05 Труа - Лион 0:1 Окончен
21:45 Марсель - Лилль 1:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Рома - Кальяри 1:0 Окончен
21:45 Аталанта - Интер 0:0 2-й тайм
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Наполи -:- Запланирован
19:30 Милан - Специя -:- Запланирован

«Мы поражены идеями Шевченко. Таких тренеров очень мало» . Что говорили владельцы «Дженоа» в ноябре

Украинца уволили спустя 69 дней
Футбол Серия А (Италия)
15 января 14:49
«Мы поражены идеями Шевченко. Таких тренеров очень мало» . Что говорили владельцы «Дженоа» в ноябре
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера «Дженоа».

В ноябре 2021-го года, когда специалиста только назначали, Джош Уондер, основатель компании 777 Partners, которая владеет «грифонами»,  комментировал приглашение украинца так:

«Мы искали человека, который проведет команду до конца сезона, а затем станет центром нового проекта. Мы выбрали Шевченко не по имени.

Он очень умный человек, мы были поражены его идеями, его анализом, он очень современен, умеет мотивировать игроков. Не было ни одного человека, который сказал бы о нем плохое слово. Таких тренеров очень мало в мире футбола».

Но прошло чуть больше двух месяцев, и специалист был уволен, так и не дождавшись обещанных усилений и шанса привить команде свое видение футбола.

Напомним, стала известна замена Шевченко во главе «Дженоа».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Шевченко Дженоа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Шевченко впервые после увольнения обратился к фанатам и игрокам «Дженоа»
Шевченко впервые после увольнения обратился к фанатам и игрокам «Дженоа»
Футбол Примерa (Испания)
22:46
Индзаги – об отставке Шевченко: «В футболе мало терпения»
Индзаги – об отставке Шевченко: «В футболе мало терпения»
Футбол Серия А (Италия)
22:26
Тренер «Ингульца» считает, что после отставки Шевченко «Дженоа» сразу же проиграет
Тренер «Ингульца» считает, что после отставки Шевченко «Дженоа» сразу же проиграет
Футбол Серия А (Италия)
22:01
Известный скаут: «Большинство экспертов считали, что Шевченко продержится до конца трансферного окна»
Известный скаут: «Большинство экспертов считали, что Шевченко продержится до конца трансферного окна»
Футбол Серия А (Италия)
20:06
В сборной Польши прокомментировали слухи о том, что Шевченко возглавит команду
В сборной Польши прокомментировали слухи о том, что Шевченко возглавит команду
Футбол В Европе
14:23
Экс-игрок сборной Украины: «Работа в «Дженоа» нанесла мощный удар по репутации Шевченко»
Экс-игрок сборной Украины: «Работа в «Дженоа» нанесла мощный удар по репутации Шевченко»
Футбол Серия А (Италия)
13:55

Новости: Футбол

Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
23:11
Андрей Лунин выиграл свой первый трофей в составе «Реала»
Андрей Лунин выиграл свой первый трофей в составе «Реала»
Примерa (Испания)
22:57
Сразу две сенсации. Кот-д'Ивуар потерял очки, Алжир уступил и рискует покинуть Кубок Африки
Сразу две сенсации. Кот-д'Ивуар потерял очки, Алжир уступил и рискует покинуть Кубок Африки
В мире
22:53
Шевченко впервые после увольнения обратился к фанатам и игрокам «Дженоа»
Шевченко впервые после увольнения обратился к фанатам и игрокам «Дженоа»
Примерa (Испания)
22:46
«Реал» выиграл Суперкубок Испании в матче с двумя пенальти и удалением
«Реал» выиграл Суперкубок Испании в матче с двумя пенальти и удалением
Примерa (Испания)
22:31
Индзаги – об отставке Шевченко: «В футболе мало терпения»
Индзаги – об отставке Шевченко: «В футболе мало терпения»
Серия А (Италия)
22:26
Тренер «Ингульца» считает, что после отставки Шевченко «Дженоа» сразу же проиграет
Тренер «Ингульца» считает, что после отставки Шевченко «Дженоа» сразу же проиграет
Серия А (Италия)
22:01
Модрич – самый возрастной автор гола в истории Суперкубка Испании
Модрич – самый возрастной автор гола в истории Суперкубка Испании
Примерa (Испания)
22:01
Малиновский пропустит матч с «Интером» из-за коронавируса
Малиновский пропустит матч с «Интером» из-за коронавируса
Серия А (Италия)
21:41
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
8
Все новости