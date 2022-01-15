«Мы поражены идеями Шевченко. Таких тренеров очень мало» . Что говорили владельцы «Дженоа» в ноябре

Украинца уволили спустя 69 дней

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера «Дженоа».

В ноябре 2021-го года, когда специалиста только назначали, Джош Уондер, основатель компании 777 Partners, которая владеет «грифонами», комментировал приглашение украинца так:

«Мы искали человека, который проведет команду до конца сезона, а затем станет центром нового проекта. Мы выбрали Шевченко не по имени. Он очень умный человек, мы были поражены его идеями, его анализом, он очень современен, умеет мотивировать игроков. Не было ни одного человека, который сказал бы о нем плохое слово. Таких тренеров очень мало в мире футбола».

Но прошло чуть больше двух месяцев, и специалист был уволен, так и не дождавшись обещанных усилений и шанса привить команде свое видение футбола.

Напомним, стала известна замена Шевченко во главе «Дженоа».