Официально. Андрей Шевченко уволен из «Дженоа»
Стала известна замена Шевченко во главе «Дженоа»
«Грифоны» планируют вернуть бывшего тренера
15 января 14:23
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa
Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера «Дженоа».
Как сообщает клубная пресс-служба, в ближайшей игре с «Фиорентиной» командой будет руководить наставник команды «грифонов» U-17 Абдулай Конко, которому будет ассистировать помощник Шевченко Роберто Мургита.
Но этот вариант является лишь временным. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, вскоре в команду вернется Давиде Баллардини, которого украинец как раз-таки и сменил на посту тренера в ноябре.
Сообщалось также, что Шевченко получит компенсацию в размере 20 миллионов евро.
Напомним, в ближайшее время в «Дженоа» может перейти конкурент Малиновского из «Аталанты».
Комментарии 3
К обладателям сайта и модераторам: можно попросить располагать сообщения (здесь только моих три) не по новизне, а как продолжение мыслей по поводу написанного выше. Получается каша - внизу начало, продолжение вверху. Начните читать "Войну и мир" Толстого с конца - и вы увидите, как это удобно и информативно. К сожалению, так везде. Ну просто очень прошу - я иногда оставляю 3-4 сообщения в одной теме: начало в самом низу, а продолжение вверху. В итоге получается какой-то бред. Или кто-то снизу вверх читает книги и статьи в интернете? Сделайте, пожалуйста, хотя бы выбор - читать снизу вверх (первыми самые новые сообщения) либо по-человечески.