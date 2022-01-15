Стала известна замена Шевченко во главе «Дженоа»

«Грифоны» планируют вернуть бывшего тренера

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера «Дженоа».

Как сообщает клубная пресс-служба, в ближайшей игре с «Фиорентиной» командой будет руководить наставник команды «грифонов» U-17 Абдулай Конко, которому будет ассистировать помощник Шевченко Роберто Мургита.

Но этот вариант является лишь временным. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, вскоре в команду вернется Давиде Баллардини, которого украинец как раз-таки и сменил на посту тренера в ноябре.

Сообщалось также, что Шевченко получит компенсацию в размере 20 миллионов евро.

Напомним, в ближайшее время в «Дженоа» может перейти конкурент Малиновского из «Аталанты».