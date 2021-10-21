«Ювентус» предложил Влаховичу контракт на 5 лет
Влахович зимой может перебраться в АПЛ
Нападающий «Фиорентины» конфликтует с руководством клуба
17:58
Душан Влахович / Фото - bitterandblue.sbnation.comЗа форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем, у которого конфликт с руководством команды, сформировался ряд желающих на его трансфер.
Как сообщает издание La Nazione, впереди в переговорах по покупки игрока продвинулись два гранда АПЛ – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». По информации источника, именно они являются фаворитами в борьбе за подписание Влаховича уже в зимнее трансферное окно.
Среди остальных кандидатов на серба числятся «Ювентус» и «Бавария», но они пока не готовы платить за игрока требуемые 80 миллионов евро.
Отметим, что в текущем сезоне у Влаховича шесть голов в девяти поединках в составе «фиалок» во всех турнирах.
Напомним, Душан обиделся на руководство, которое не отпустило его летом. За него предлагали 60 миллионов евро.
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