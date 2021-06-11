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Во львовской фан-зоне будут бесплатно разливать 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России
Игра состоится 12 июня
Фото: Facebook
Во львовской фан-зоне пристально будут следить за матчем Бельгия – Россия на Евро-2020.
Организаторы Lviv Fan Festival через Instagram обещают бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол бельгийцев в ворота россиян.
Фан-зона располагается по улице Джерельна, 22. Стоимость входа – 50 гривен.
Игра состоится уже завтра, 12 июня в 22:00.
Смотреть онлайн матч Бельгия – Россия можно будет на нашем сайте.
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