Во время назначения пенальти на Стерлинге на поле было два мяча

Фото: AFP

Англия обыграла Данию в полуфинале Евро-2020.

В моменте с назначением 11-метрового за фол на Рахиме Стерлинге в дополнительном тайме на поле находилось одновременно два мяча. Рефери Данни Маккели не остановил игру.

There appeared to be a second ball on the pitch during the play that Raheem Sterling won a penalty for England in extra-time. pic.twitter.com/U9y5BTv0ni