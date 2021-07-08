Англия пропустила дебютный мяч на Евро-2020. Дания реализовала первый штрафной всего турнира
Англия впервые в истории сыграет в финале Евро
Матч состоится 11 июля
Фото: BBC
Сборная Англии обыграла Дания (2:1) в полуфинале Евро-2020.
Команда «трех львов» вышла в финале турнира. Это первый финал для Англии за всю историю чемпионата Европы.
До этого команда два играла в полуфиналах и дважды уступала. Было это в 1968-м и 1996-м годах.
А вот Дания также дважды играла в полуфиналах Евро и один раз выходила в финал, выиграв турнир в 1992-м году.
В финале Англия сыграет против Италии на стадионе «Уэмбли». Игра состоится 11 июля.
Комментарии 0