Англия впервые в истории сыграет в финале Евро

Матч состоится 11 июля

Фото: BBC

Сборная Англии обыграла Дания (2:1) в полуфинале Евро-2020.

Команда «трех львов» вышла в финале турнира. Это первый финал для Англии за всю историю чемпионата Европы.

До этого команда два играла в полуфиналах и дважды уступала. Было это в 1968-м и 1996-м годах.

А вот Дания также дважды играла в полуфиналах Евро и один раз выходила в финал, выиграв турнир в 1992-м году.

В финале Англия сыграет против Италии на стадионе «Уэмбли». Игра состоится 11 июля.