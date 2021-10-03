Волевая победа «Наполи» помогает «адзурри» остаться единственной командой без потерь в чемпионате

Подопечные Лучано Спалетти выиграли все 7 игр в лиге

фото - SSC Napoli

В матче седьмого тура Серии А «Фиорентина» принимала на своем поле «Наполи».

Хозяева первыми забили в ворота лидеров итальянского чемпионата – отличился защитник Лукас Мартинес.

Еще до перерыва неаполитанцы сравняли счет. Ирвинг Лозано вернул равенство на табло.

Во второй половине встречи Амир Ррахмани вывел гостей вперед.

Эта победа стала для «Наполи» седьмой в этом сезоне Серии А. Подопечные Лучано Спалетти единственные, кто еще не терял очки в топ-5 чемпионатах.

Серия А, 7-й тур

«Фиорентина» – «Наполи» 1:2

Голы: Мартинес, 28 – Лозано, 37, Ррахмани, 50.

«Фиорентина»: Дронговски, Одриосола (Бенасси, 77), Мартинес, Миленкович, Бираги, Пульгар (Торрейра, 65), Данкан (Мале, 77), Бонавентура (Кокорин, 77), Кальехон (Соттиль, 57), Влахович, Гонсалес.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 57), Фабиан Руис (Мертенс, 84), Замбо-Ангисса, Инсинье (Демме, 70), Лосано (Политано, 57), Осимхен (Петанья, 84).

Предупреждения: Бонавентура (31), Мартинес (36), Пульгар (52), Замбо-Ангисса (54), Мариу Руй (67), Демме (90).