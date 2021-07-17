«Вольфсбург» рассматривает приобретение Яремчука
«Вольфсбург» отказался от Яремчука и купил игрока «Манчестер Сити»
За футболиста заплатили 13 миллионов евро
07:25
Фото: Wolfsbourg
«Вольфсбург» объявил о переходе форварда «Манчестер Сити» Лукаса Нмеча.
Трансфер обошелся «волкам» в 13 миллионов евро. Он подписал контракт на четыре года, сообщает сайт клуба.
Прошлый сезон 22-летний Нмеч провел в аренде в «Андерлехте». Он забил 21 мяч и сделал три ассиста.
Напомним, «Вольфсбург» интересовался игроком «Гента» Романом Яремчуком. Правда, до предложение так дело и не дошло.
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