«Вольфсбург» отказался от Яремчука и купил игрока «Манчестер Сити»

За футболиста заплатили 13 миллионов евро

Фото: Wolfsbourg

«Вольфсбург» объявил о переходе форварда «Манчестер Сити» Лукаса Нмеча.

Трансфер обошелся «волкам» в 13 миллионов евро. Он подписал контракт на четыре года, сообщает сайт клуба.

Прошлый сезон 22-летний Нмеч провел в аренде в «Андерлехте». Он забил 21 мяч и сделал три ассиста.

Напомним, «Вольфсбург» интересовался игроком «Гента» Романом Яремчуком. Правда, до предложение так дело и не дошло.