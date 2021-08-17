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Вопрос решен. Футболист «Динамо» перейдет в чемпионат Хорватии

Бенито снова будет отдан в аренду

Футбол Украинская Премьер-лига
15:29
Вопрос решен. Футболист «Динамо» перейдет в чемпионат Хорватии
Бенито / Фото: Динамо Киев

Хорватский журналист Марко Йерлекович сообщил в Twitter, что нигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито вскоре станет игроком «Горицы».

По словам журналиста, переход задержался из-за проблем 22-летнего нигерийца с визой.


На текущий момент также известно, что «Горица» хочет арендовать Бенито с правом выкупа.

Карен Агабекян
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Теги

Динамо Киев Бенито

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