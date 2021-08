Вопрос решен. Футболист «Динамо» перейдет в чемпионат Хорватии

Бенито / Фото: Динамо Киев

Хорватский журналист Марко Йерлекович сообщил в Twitter, что нигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито вскоре станет игроком «Горицы».



По словам журналиста, переход задержался из-за проблем 22-летнего нигерийца с визой.

Benito from @dynamokyiven to @hnkgorica should happen soon. There were some problem with Benitos visa, but it's all sorted out now.



He is coming in as potential successor for Kristijan Lovrić. No news on Lovrić though, no official offers.