Бенито: «Если закрепиться в «Динамо» не получится, рассмотрю другие предложения»
Хавбек «Динамо» станет игроком хорватского клуба
Бразилец следующий сезон вновь проведет в аренде
5 августа 19:19
Бенито / Фото - footballua.tvНигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито, который минувший сезон провел в донецком «Олимпике», вновь будет арендован.
Хорватская «Горица» заинтересована в подписании 22-летнего игрока. Вероятнее всего, это будет годичная аренда с правом выкупа. Об этом сообщает Index.
Сообщается, что Бенито должен будет заменить на левом фланге Кристиана Ловрича, к которому есть интерес со стороны зарубежных клубов.
В минувшем сезоне Бенито сыграл 18 матчей в составе «Олимпика», в которых отличился трижды.
Ранее Бенито выступал за «Саксан» (Молдова), «Локомотив» Ташкент (Узбекистан), «Луч» (Беларусь) и «Тамбов» (Россия).
Напомним, ранее наставник киевлян Мирча Луческу досрочно отправил Бенито домой со сборов в Швейцарии.
Комментарии 0