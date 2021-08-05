Хавбек «Динамо» станет игроком хорватского клуба

Бразилец следующий сезон вновь проведет в аренде







Бенито / Фото - footballua.tv

Нигерийский полузащитник киевского «Динамо», который минувший сезон провел в донецком «Олимпике», вновь будет арендован.Хорватская «Горица» заинтересована в подписании 22-летнего игрока. Вероятнее всего, это будет годичная аренда с правом выкупа. Об этом сообщаетСообщается, что Бенито должен будет заменить на левом фланге, к которому есть интерес со стороны зарубежных клубов.В минувшем сезоне Бенито сыграл 18 матчей в составе «Олимпика», в которых отличился трижды.Ранее Бенито выступал за «Саксан» (Молдова), «Локомотив» Ташкент (Узбекистан), «Луч» (Беларусь) и «Тамбов» (Россия).Напомним, ранее наставник киевлян