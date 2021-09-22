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Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»

Бывший игрок поделился ожиданиями от игры
Футбол Украинская Премьер-лига
10:27
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Фото: УАФ

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо».

«Матчи «Шахтера» и «Динамо» – это всегда было, есть и будет дерби, это принципиальный поединок для обеих команд. Но не думаю, что сейчас для них будет важно показать свою силу друг другу. Трофеи – важная составляющая, а потому на данном этапе сезона для команд будет главным именно победить, а не показать себя с наилучшей стороны.

Думаю, что фаворита в этом матче не будет. Сейчас команды выглядят равными, а кто сильнее, покажет сам матч, они определят это на поле. Не стал бы выделять того, кто лучше.

Не думаю, что команды будут экономить силы на поединки Лиги чемпионов. Дальше будут еще матчи чемпионата, потому вряд ли сейчас кто-то будет думать о матчах против «Интера» и «Баварии».

Начало матча – в 21:00.

Онлайн трансляция «Шахтер» – «Динамо».

Источник: isport.ua Андрей Усмонов
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Шахтер Донецк Динамо Киев Андрей Воробей

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