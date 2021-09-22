«Шахтер» сильнее «Динамо» на бумаге. Но фаворитом встречи все равно считают киевлян
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Бывший игрок поделился ожиданиями от игры
Фото: УАФ
Бывший игрок сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо».
«Матчи «Шахтера» и «Динамо» – это всегда было, есть и будет дерби, это принципиальный поединок для обеих команд. Но не думаю, что сейчас для них будет важно показать свою силу друг другу. Трофеи – важная составляющая, а потому на данном этапе сезона для команд будет главным именно победить, а не показать себя с наилучшей стороны.
Думаю, что фаворита в этом матче не будет. Сейчас команды выглядят равными, а кто сильнее, покажет сам матч, они определят это на поле. Не стал бы выделять того, кто лучше.
Не думаю, что команды будут экономить силы на поединки Лиги чемпионов. Дальше будут еще матчи чемпионата, потому вряд ли сейчас кто-то будет думать о матчах против «Интера» и «Баварии».
Начало матча – в 21:00.
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