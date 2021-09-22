Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»

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Бывший игрок сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо».

Думаю, что фаворита в этом матче не будет. Сейчас команды выглядят равными, а кто сильнее, покажет сам матч, они определят это на поле. Не стал бы выделять того, кто лучше.

Не думаю, что команды будут экономить силы на поединки Лиги чемпионов. Дальше будут еще матчи чемпионата, потому вряд ли сейчас кто-то будет думать о матчах против «Интера» и «Баварии».