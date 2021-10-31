Воробей: «Нынешний «Металлист» не может составить конкуренцию «Динамо» и «Шахтеру»

Андрей Воробей / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей ответил на вопрос о том, может ли современный «Металлист» конкурировать с грандами украинского футбола.

Может ли «Металлист» составить конкуренцию грандам и выиграть Кубок Украины? Что касается перспектив харьковчан в Кубке Украины, то дождемся жребия. Посмотрим, на кого они выйдут и от этого будем отталкиваться.

Что касается создать конкуренцию «Динамо» и «Шахтеру», трудно еще говорить. У «Металлиста» амбиции большие, президент клуба сделал очень громкие заявления. В принципе и мы все понимаем, что это все будет. Но вопрос – когда?

Может быть это будет даже не в следующем сезоне, а позже. Но пока что рано рассуждать на эту тему. На данный момент, конечно, харьковчане не смогут конкурировать с «Динамо» и «Шахтером». Но что будет в следующем году – неизвестно. Какие исполнители будут в команде, какой будет рисунок игры? Это уже мы будем смотреть по ходу чемпионата.

Поэтому сейчас можно говорить только о Кубке Украины. Посмотрим жеребьевку, на какую команду выйдет «Металлист». Будем болеть за «Металлист», так как все-таки это команда из Первой лиги, и она показывает неплохой футбол»