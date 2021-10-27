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Воробей: «Победы Финляндии над Боснией и Францией? В футболе возможно все»
Экс-форвард сборной Украины – о развязке борьбы в отборе на ЧМ-2022
13:01
Андрей Воробей / Фото - УПЛ
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от развязки в группе «сине-желтых» в отборе на чемпионат мира-2022.
Победы Финляндии с Францией и Боснией? В футболе возможно все. Жаль, что сборная Украины сама растратила свои железные очки. И теперь не все зависит от нас. Мне остается только надеться, что финны не смогут в матчах с боснийцами и французами прыгнуть выше головы.
У сборной Украины хороший состав, просто в домашнем поединке с Боснией и Герцеговиной у нас было мало людей, которые бы смогли усилить игру «сине-желтых» со скамейки запасных. Но этим вопросом должно заниматься руководство, почему не было таких людей.
У боснийцев качественная сборная, но по потенциалу, сборная Украины сильнее. «Сине-желтые» должны ехать в гости с одной мыслю – мы фавориты. Нужно быть уверенным в себе, только так можно добиться нужного для себя результата.
Воробей также поделился мнением по поводу кадровых решений Александра Петракова.
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