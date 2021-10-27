Воробей: «Победы Финляндии над Боснией и Францией? В футболе возможно все»

Андрей Воробей / Фото - УПЛ

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от развязки в группе «сине-желтых» в отборе на чемпионат мира-2022.

У сборной Украины хороший состав, просто в домашнем поединке с Боснией и Герцеговиной у нас было мало людей, которые бы смогли усилить игру «сине-желтых» со скамейки запасных. Но этим вопросом должно заниматься руководство, почему не было таких людей.

У боснийцев качественная сборная, но по потенциалу, сборная Украины сильнее. «Сине-желтые» должны ехать в гости с одной мыслю – мы фавориты. Нужно быть уверенным в себе, только так можно добиться нужного для себя результата.