Воробей: «Пусть Зинченко не обижается, но сборная Украины без него ничего не потеряет»

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Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал предстоящий матч с Францией в отборе на ЧМ-2022.

Из-за перебора карточек в матче с Францией будет отсутствовать Зинченко. Пусть Александр на меня не обижается, но в данной ситуации наша команда ничего не потеряет.

Увеличивает ли отсутствие Килиана Мбаппе шансы украинцев на положительный результат? Давайте смотреть правде в глаза. Даже при отсутствии этого футболиста у французов есть кому задавать тон в атаке. Это Карим Бензема, Антуан Гризманн. Да, Мбаппе – это топ, но в атаке я бы предпочел Бензема, который может с полумомента сделать гол. В сборной Франции намного выше конкуренция в команде, не зря же они чемпионы мира.

Я очень буду переживать за сборную Украины и ее тренерский штаб, на который за последние дни вылилось много необоснованной критики. Я очень надеюсь, что Александру Петракову со своими подопечными удастся доказать силу нашей команды. Я понимаю, что выиграть будет крайне сложно, но даже ничейный результат – 0:0 или 1:1 был бы для нас неплохим итогом».