Воробей: «Возвращение Малиновского – приятная весточка, по Гармашу – есть более талантливые игроки»
Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей поделился мнением по поводу вызова полузащитников Руслана Малиновского и Дениса Гармаша в сборную Украины.
Конечно, вызов Малиновского – это весточка приятная! Все-таки Малиновский – это серьезный футболист, который выступает в серьезном чемпионате за хорошую команду. Поэтому, однозначно, такие, как Малиновский помогут сборной Украины. Другое дело, как пройдет тот воспитательный процесс, в котором Малиновский оказался после конфликта с Петраковым.
Я думаю, это пойдет на пользу тому же Руслану Малиновскому. Это приземлит таких футболистов, которые действительно талантливы, и они все могут, но в какой-то момент где-то немножко зазнаются. Я думаю, этот пропуск в играх за сборную пойдет Руслану на пользу. Малиновский однозначно усилит командную игру сборной Украины.
Денис Гармаш, конечно, заслужил аплодисменты за свою игру в «Динамо». Но заслужил ли он играть за сборную Украины? У меня двоякое мнение. Поэтому тут уже на рассмотрение тренера, нужен он или нет в национальной команде. Я не могу рассуждать. Я думаю, есть игроки более перспективные и талантливые.
Напомним, Гармаш вызван в сборную Украины впервые за 4 года.