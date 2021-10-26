Воробей: «Возвращение Малиновского – приятная весточка, по Гармашу – есть более талантливые игроки»

Денис Гармаш / Фото - УАФ

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей поделился мнением по поводу вызова полузащитников Руслана Малиновского и Дениса Гармаша в сборную Украины.

Я думаю, это пойдет на пользу тому же Руслану Малиновскому. Это приземлит таких футболистов, которые действительно талантливы, и они все могут, но в какой-то момент где-то немножко зазнаются. Я думаю, этот пропуск в играх за сборную пойдет Руслану на пользу. Малиновский однозначно усилит командную игру сборной Украины.

Денис Гармаш, конечно, заслужил аплодисменты за свою игру в «Динамо». Но заслужил ли он играть за сборную Украины? У меня двоякое мнение. Поэтому тут уже на рассмотрение тренера, нужен он или нет в национальной команде. Я не могу рассуждать. Я думаю, есть игроки более перспективные и талантливые.