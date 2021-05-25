«Ворскла» хочет сохранить Кулача и Алиуна, а также вновь арендовать Цитаишвили
«Ворскла» близка к подписанию форварда из Нигерии
Мустафа может заменить Кулача
Фото: Brila.fm
«Ворскла» близка к подписанию форварда Ибрагима Мустафы.
На данный момент игрок выступает у себя на родине в Нигерии. 24-летний футболист выступает за клуб «Плато Юнайтед».
На его счету семь мячей в девяти матчах нынешнего сезона. У «Ворсклы» есть конкуренты среди африканских клубов, бельгийского «Беерсхота» и севермакедонской «Шкендии», сообщает All Nigeria Soccer.
В составе полтавчан он может заменить Владислава Кулача.
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