«Ворскла» близка к подписанию форварда из Нигерии

Мустафа может заменить Кулача

Фото: Brila.fm

«Ворскла» близка к подписанию форварда Ибрагима Мустафы.

На данный момент игрок выступает у себя на родине в Нигерии. 24-летний футболист выступает за клуб «Плато Юнайтед».

На его счету семь мячей в девяти матчах нынешнего сезона. У «Ворсклы» есть конкуренты среди африканских клубов, бельгийского «Беерсхота» и севермакедонской «Шкендии», сообщает All Nigeria Soccer.

В составе полтавчан он может заменить Владислава Кулача.