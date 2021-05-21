«Ворскла» хочет сохранить Кулача и Алиуна, а также вновь арендовать Цитаишвили

Форвард стал лучшим бомбардиром УПЛ

Фото: ФК Ворскла

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили вновь может оказаться в «Ворскле»,

Полтавский клуб заинтересован в повторной аренде футболиста. Последние полгода он провел именно в этом клубе.

За «Ворсклу» Цитаишвили провел четыре матча, забив один мяч. Последнюю часть сезона он пропустил из-за травмы.

«Ворскла» попробует вновь пригласить игрока если тот по итогам сборов с «Динамо» не останется в команде.

Также сделаны новые предложение форварду Владиславу Кулачу и защитнику Алиуну Ндиайе. Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ.