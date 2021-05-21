Английский клуб был заинтересован в защитнике «Ворсклы»
«Ворскла» хочет сохранить Кулача и Алиуна, а также вновь арендовать Цитаишвили
Форвард стал лучшим бомбардиром УПЛ
21 мая 22:10
Фото: ФК Ворскла
Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили вновь может оказаться в «Ворскле»,
Полтавский клуб заинтересован в повторной аренде футболиста. Последние полгода он провел именно в этом клубе.
За «Ворсклу» Цитаишвили провел четыре матча, забив один мяч. Последнюю часть сезона он пропустил из-за травмы.
«Ворскла» попробует вновь пригласить игрока если тот по итогам сборов с «Динамо» не останется в команде.
Также сделаны новые предложение форварду Владиславу Кулачу и защитнику Алиуну Ндиайе. Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ.
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