Цуриков может перебраться в «Ворсклу» на правах аренды
«Ворскла» подпишет защитника «Десны» Тамма
Он достанется полтавчанам свободным агентом
Фото: ФК Десна
Защитник «Десны» Йонас Тамм перейдет в «Ворсклу».
Эстонский футболист ведет переговоры с полтавским клубом. Отмечается, что игрок готов вновь играть в Украине, сообщает телеграм-канал «Бей-Беги».
Ожидается, что в случае подписания контракта Тамм прибудет в Полтаву в начале июня. Его контракт с «Десной» завершается в июне.
Также «Ворскла» может подписать форварда из Нигерии.
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