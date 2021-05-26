«Ворскла» подпишет защитника «Десны» Тамма

Он достанется полтавчанам свободным агентом

Фото: ФК Десна

Защитник «Десны» Йонас Тамм перейдет в «Ворсклу».

Эстонский футболист ведет переговоры с полтавским клубом. Отмечается, что игрок готов вновь играть в Украине, сообщает телеграм-канал «Бей-Беги».

Ожидается, что в случае подписания контракта Тамм прибудет в Полтаву в начале июня. Его контракт с «Десной» завершается в июне.

Также «Ворскла» может подписать форварда из Нигерии.